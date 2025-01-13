Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılı sıcaklık ve yağış raporlarını yayımladı. 2024 yılı 15,6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın ‘en sıcak yılı’ olarak tarihe geçti. 2024 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağışlarda azalma görülürken, en fazla yağış Rize, en az yağış alan il ise Edirne oldu.ANKARA (İGFA) - 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlar normaline göre yüzde 6,3 oranında azaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 220 istasyondan alınan sıcaklık verilerini uzun yıllar ortalama verileri ile karşılaştırılarak 2024 Yılı Sıcaklık Değerlendirme raporunu tamamladı.

Verilere göre Türkiye’nin 2024 yılı ortalama sıcaklığı, 15,6 derece olarak gerçekleşti. Bu değer, 1991–2020 normalinin ortalaması olan 13,9 derecenin, 1,7 derece üzerinde gerçekleşti. 2024 yılı Türkiye ortalama sıcaklığı, 1971-2024 periyoduna bakıldığında, 15,6 derece ile en sıcak yıl olarak tarihe geçti. Bu değer, bir önceki rekor olan 2010 yılına ait 15,5 derece değerini 0,1 derece üzerinde gerçekleşti.

YILIN 37 GÜNÜ NORMALİN ÜZERİNDE SICAKLIKLAR GERÇEKLEŞTİ

2007 yılından günümüze kadar bakıldığında ise Türkiye’de 2011 yılı hariç, normalin üzerinde ortalama sıcaklık değerleri gerçekleşiyor. 2024 yılında ortalama sıcaklıklar 1 gün normallerin altında olmak üzere 328 günü normaller civarında, 37 günü ise normallerin üstünde gerçekleşti.

2024 yılının ocak, nisan, haziran ve temmuz aylarında ortalama sıcaklık rekorları kırıldı. Mevsimsel olarak bakıldığında ise kış ve yaz mevsimleri yine rekor ile tamamlandı. 2024 yılının geneline bakıldığında ise 10 ayda ortalama sıcaklık değerleri normalin üzerinde iken sadece mayıs ve kasım aylarında ortalama sıcaklık değerleri normalin altında gözlemlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 Türkiye Alansal Yıllık Yağış Değerlendirme Raporu’na göre, 2024 yılında Türkiye genelinde yağışlarda normaline göre yüzde 6,3 oranında azalma gerçekleşti. Bölgesel olarak bakıldığında Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde yağışlarda normaline göre azalma gerçekleşti.

EN FAZLA YAĞIŞ AZALMASI EGE’DE

2024 yılı yağışlarında en fazla azalma yüzde 22,4 ile Ege Bölgesi’nde görülürken Doğu Anadolu Bölgesi’nde normaline göre yüzde 7,5 oranında artış ölçüldü. Karadeniz Bölgesi’nde ise yağışlar, normali civarında gerçekleşti.

2024 yılında üç büyük il Ankara, İstanbul ve İzmir’de yağışlarda normaline göre azaldı. 2024 yılında en fazla yağış alan il, 1869,9 mm ile Rize olurken, bu miktar normalinin yaklaşık yüzde 17 üzerinde oldu. Uzun dönem ortalamalarına göre yağış miktarında en fazla azalma ise yüzde 35 ile Edirne’de gerçekleşti.

YILLARA GÖRE YAĞIŞ VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 1991-2024 yılları arasındaki verilere bakarak yaptığı değerlendirmede ise Türkiye geneli yıllık toplam en yüksek yağışın 728,3 mm ile 2009 yılında, en az yağışın ise 451,6 mm ile 2008 yılında gerçekleştiği görüldü.

2024 yılında gerçekleşen Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı ise 537,2 mm olarak ölçüldü. Yine 33 yıllık periyodda; normaline göre yıllık yağış ortalamasında en fazla artma yüzde 27 ile 2009 yılında, en fazla azalma ise yüzde 21 ile 2008 yılında gerçekleşti. 2024 yılında ise Türkiye geneli yıllık toplam yağış miktarı normalinin yüzde 6 altında ölçüldü.