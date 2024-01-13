Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülere ilişkin beklenen açıklamayı yaptı.

MSB, sınıflandırma sonuçlarının 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını açıkladı.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şu şekilde;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

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