Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, 2023 yılında 400’den fazla yabancı grubun Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret ettiğini açıkladı. Wang, Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında, 2023 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Endonezya, Japonya, Mısır, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin yanı sıra Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası örgütlerden 4 bin 300’den fazla kişiden oluşan 400’ü aşkın yabancı grubun Xinjiang’ı gezdiğini ifade etti.



Wang, Xinjiang’ı ziyaret eden yabancılar arasında yetkililer, diplomatik misyonlar, din adamları, uzmanlar, basın mensupları ve sıradan vatandaşların bulunduğunu dile getirdi. Ziyaretçilerin Xinjiang’daki diyanet işlerinin gelişmelerini, kültürel mirasların korunmasını ve ekonomik kalkınmaları takip ettiğini ve bölgede yaşayan vatandaşların mutlu yaşamını yerinde gördüğünü sözlerine ekledi.



Pakistan merkezli Günlük Birlik gazetesinin genel yayın yönetmeni Tahil Faruk da basına verdiği demeçte, “Geçen ay, Pakistan’ın düşünce kuruluşlarıyla beraber Xinjiang’ı ziyaret ettik. Bölgedeki Müslümanların mutlu bir yaşam geçirdiğini ve özgür inançlara sahip olduğunu gördüm. Batılı ülkelerin ortaya çıkardığı ‘Xinjianglı Müslümanların insan haklarının çiğnenmesi’ gibi iddiaların asılsız olduğunu gördük” dedi.