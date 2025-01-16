CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye’de 20 milyon vatandaşın hayatlarını ancak sosyal yardımlarla sürdürdüklerini belirterek TBMM'de bir konuşma yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye’de 20 milyon kişi sosyal yardımlarla hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Yontar’ın konuşmasında hükümetin uyguladığı yanlış ekonomi politikası dolayısıyla vatandaşların en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumda iken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım kalemlerinde yaptığı artışın hayal kırıklığı yaşattığını kaydetti.

2025 yılında yüzde 40 ila 69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının 3 bin 338 liradan 3 bin 723 liraya; yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığı 5.007 liradan 5.584 liraya; 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığı 3.338 liradan 3.723 liraya, ağır silikozis hastalarının aylığı 9.185 liradan 10.245 liraya yükseltidiğine dikkati çeken Milletvekili Yontar, "Ben bu rakamları söylerken utandım fakat sizde vicdan kalmadığını görüyorum!” dedi.