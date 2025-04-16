Kocaeli'de İzmit Belediyesi, edebiyat ve sanatın kalbini Kapanca Sokak’ta attıracak 2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için hazırlıklarına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kapanca Sokak Festivali kapsamında gerçekleşecek Uluslararası Şiir ve Edebiyat Söyleşileri için hazırlık toplantısı, festivalin paydaş kurum ve isimlerinin katılımıyla Kitap Pastası Kafede gerçekleştirildi.

GENİŞ KATILIM

Toplantıya; İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, İstanbul Sanat Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi’nden şair Mesut Şenol, Bahçeşehir Üniversitesi’nden şair Filiz Civaner, IGF Türkiye Federasyon Başkanı Murat Hürriyet, Aydili Sanat Derneği’nden Ömer Akın, İzmit Belediyesi Kültür Müdürü Ufuk Aktürk, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Kitap Pastası’ndan Hayri Tolga Asalkan, Ford Otosan Kitap Kulübü Başkanı Süleyman Saraç ile festivalin mihmandarları Bilal Aydın ve Azra Gök katıldı.

6 FARKLI ÜLKEDEN EDEBİYATÇILAR KATILACAK

15-18 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek festivale, 6 farklı ülkeden 20 şair ve yazar katılarak İzmit’te şiir ve edebiyatı sokağa taşıyacak. Festivalin kültürel ayağını oluşturan bu etkinliklerle Kapanca Sokak, bir kez daha edebiyatın ve sanatın büyüsünü yaşayacak. İzmit Belediyesi, şiir ve edebiyat aracılığıyla kültürlerarası etkileşimi artırmayı hedefleyen festivalde, Kapanca Sokak’ın tarihi dokusunu edebi buluşmalarla yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

