FETÖ’ye yönelik 19 ilde düzenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - FETÖ'ye yönelik operasyonları kararlılıkla sürdüren İçişleri Bakanlığı, 19 ilde gerçekleştirdiği son 'Kıskaç' operasyonunun detaylarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 ilde düzenenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini duyurdu.

Örgütün sözde askeri gizli yapılanması ve emniyet gizli yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1831554463917539579