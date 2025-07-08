İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada siber suçlarla mücadele kapsamında 9 il merkezli düzenlenen operasyonlarda, 1 milyar TL’lik işlem hacmi bulunan 66 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 27 şüpheli tutuklanırken, 31’i hakkında adli kontrol kararı verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 19 ilde düzenlenen operasyonlarla siber suçlara darbe vurulduğunu açıkladı.

İstanbul, Aydın, Yalova, Tunceli, Van, Antalya, Ankara, Afyonkarahisar ve Şanlıurfa merkezli operasyonlarda, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık suçlarından 66 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 27’si tutuklanırken, 31’i için adli kontrol kararı alındı; diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda, şüphelilerin; sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaparak haksız kazanç elde etme, Sahte araç satışı ilanlarıyla vatandaşları dolandırma, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek hesaplardan para çekme, "Yatırım danışmanlığı” ve “faturalı hat yardımı” bahanesiyle kimlik bilgisi ve şifre çalarak nitelikli hırsızlık yapma, Vatandaşları arayarak “terör soruşturması” yalanıyla yüklü miktarda para transferi yaptırma gibi yöntemlerle suç işlediği tespit edildi

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1942445996308381824

“SİBER VATAN’DA SUÇLULARA GEÇİT YOK”

Bakan Yerlikaya, “Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla kararlılıkla mücadele ediyoruz” dedi. Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları’nı, İl Jandarma Komutanlıkları’nı, kahraman jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Yerlikaya, siber suçlarla mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.