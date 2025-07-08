Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde yaz etkisini artırarak sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8 Temmuz Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, sadece kuzeydoğu illerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Van’ın doğusunda kısa süreli sağanaklar etkili olabilir.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 40°C’yi aşabilir.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.