Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2015 yılından bu yana resmi olarak kutlanan Muhtarlar Günü, muhtarlık makamının toplumsal hayattaki yeri ve değerini vurgulamak açısından önemli bir anlam taşıyor.

ANKARA (İGFA) - Devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören muhtarlar, mahalle ve köylerde halkın taleplerini ilgili kurumlara iletmekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal dayanışmanın ve yerel birliğin sağlanmasında da önemli bir rol üstleniyor.

Her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanan Muhtarlar Günü, yerel yönetimlerin en önemli unsurlarından olan muhtarların görevlerine ve toplumsal rollerine dikkat çekmek amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Bu anlamlı günde, gece gündüz demeden çalışan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

İNTERNET GAZETECİLERİ FEDERASYONU

GENEL BAŞKAN MESUT DEMİR