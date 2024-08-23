Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir başarıya imza attı.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne il merkezinde ve Süloğlu ilçesinde gerçekleştirilen ayrı ayrı operasyonlarda toplamda binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edirne Merkez: KOM ve İstihbarat şube ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, M.T. isimli şahsın tarlasında 159 bin kök kenevir bitkisi bulundu.
Süloğlu: Asayiş ekiplerinin rutin devriyesi sırasında, İ.B. isimli şahsın tarlasında ise 700 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Ele geçirilen tüm kenevir bitkileri, kontrol altında imha edildi.
Kaynak: igf