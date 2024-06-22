Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce güreş severin ilgi gösterdiği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar er meydanına çıkmaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Spor yatırımları ve faaliyetlerinde ortaya koyduğu belediyecilik anlayışı ile çok sayıda belediyeye örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ata sporumuz yağlı güreşte dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 16.’sı bugün gerçekleştirilen müsabakalarla başladı. Bu yıl şampiyon güreşçimiz Bülent Gürbüz adına düzenlenen organizasyon 21-22-23 Haziran 2024 tarihlerinde İzmit Atletizm Pisti’nde gerçekleştiriliyor.

1622 GÜREŞÇİ KAYIT YAPTIRDI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen yağlı güreşlere 74 başpehlivan, 98 başaltı, 110 büyük orta olmak üzere toplam 1623 güreşçi kayıt yaptırdı. Bugün tartı ve kayıt işlemleriyle başlayan organizasyonda eleme müsabakaları için sahaya gelen ve peşreve çıkan minik-1 boyundan, küçük orta büyük boyuna kadar olan güreşçiler, rakiplerinin sırtını yere getirmek için kol bağladı. İlk müsabakalar ile birlikte ter dökmeye başlayan pehlivanlar iki gün boyunca kısasıya rekabet içerisinde olacak.

FİNAL MÜSABAKASI PAZAR GÜNÜ

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele edeceği 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 22 Haziran Cumartesi günü Başpehlivan 1, 2, 3 ve 4. tur güreşleri yapılacak. 23 Haziran Pazar günü ise Başpehlivan çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katılım göstereceği dev organizasyonda şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ne özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak.

SEKAPARK ETABININ ÖNEMİ

Türkiye’nin en iddialı pehlivanlarının mertlik, cesaret ve yiğitlik timsali olarak kol bağlayıp güreş tutacağı 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri pehlivanlar için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. organizasyonu olarak yapılan Sekapark etabında birinci olanlara ekstra 3 puan veriliyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılma hakkı kazanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Kocaeli’ne gelen binlerce güreş sever de güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek olan güreşçileri izlemenin zevkine varacak.