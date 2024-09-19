Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 16 ile yeni vali atandı. Kararname ile 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

Aralarında Bursa Gemlik Kaymakamı da olan 5 kaymakam Vali oldu. Bursa Gemlik Kaymakamı Uğur Turan Kırklareli Valisi oldu.

Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya'ya vali olarak atandı.

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