Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Toplam 1 milyar 389 milyon 795 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, destekleme ödemelerine ilişkin rakamları da açıklayarak, hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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