Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Aziz Duran Parkı içinde yıllardır hizmet sunan Faik Baysal Kütüphanesi, içindeki 25 bin farklı eser ve 14 bin üyesiyle Sakarya’nın göz bebeği oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin uzun yıllardır Sakaryalılara hizmet sunduğu Faik Baysal Kütüphanesi, Aziz Duran Parkı içinde huzurlu ve sakin ortamıyla öğrencilerin şehirde en çok tercih ettiği kütüphane oldu.

Ağaçların arasında, bol oksijenli, sessiz bir çalışma veya vakit geçirme noktası olan Faik Baysal, bir süre önce Sakaryalıların yoğun ilgisiyle birlikte 14 bin üyeye ulaştı ve içerisinde bulundurduğu birbirinden farklı eserlerin sayısı 25 bine çıktı.

Roman, hikâye, tiyatro, tarih, coğrafya, İslam, şiir, ansiklopedi, psikoloji, felsefe, bilim, biyografi, sanat ve yüzlerce alanda eserlerin bulunduğu kütüphane yıllar içinde yüzbinlerce kültür, sanat dostunu ve öğrenciyi ağırladı.

Yaz aylarında serin, kış mevsiminde ise sıcak bir ortamı olan Faik Baysal, şimdi ise 2024-2025 yılı eğitim sezonu için kapılarını açıyor. Öğrencilerin istediği kitabı alabildiği, sınava hazırlandığı kütüphane özellikle sınav zamanlarının vazgeçilmezi haline geldi.

VİZE-FİNAL DÖNEMİ GEÇ SAATE KADAR

Hafta içi 08.30-19.00 saatleri, cumartesi günü ise 8.39 ve 17.30 saatleri arasında açık olan kütüphanenin, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri için vize ve final döneminde geç saatlere kadar açık olacağı belirtildi.

Faik Baysal Kütüphanesi, Sakarya’daki tüm okullarda okuyan öğrencilerin kütüphaneleri tanıması, kitap okuma alışkanlığı kazanması ve kitapla ilgili sosyal etkinliklerin artırılarak şehrin bilgi birikimine katkı sunması gibi hedeflerle ilerliyor.

Kütüphane sistemi, yaş gruplarına göre hazırlanan kitaplar ve kitap ayraçlarından oluşan hediyeler vererek misafirlerini okumaya teşvik ediyor. Yeni eğitim sezonuna hazırlanan Faik Baysal, yeni dönemin de en çok tercih edilen noktası olacak.