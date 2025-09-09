T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle 7-14 Kasım 2025’te düzenlenecek 13. Boğaziçi Film Festivali, ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplamda milyon TL’yi aşan para ödülleriyle sinemacıları destekleyecek.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 7-14 Kasım 2025 tarihlerinde 13. kez düzenlenecek Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle Türkiye ve dünya sinemasına katkısını sürdürüyor.

Festival Başkanı Ogün Şanlıer, “Sinemayı birleştirici güç olarak görüyor, genç yeteneklerin görünürlüğünü artırmayı ve uluslararası iş birliklerini desteklemeyi hedefliyoruz,” dedi.

Festivalde Ulusal ve Uluslararası Uzun Metraj Yarışmaları’nda 12 dalda ödüller verilecek.

En İyi Ulusal Uzun Metraj Film 500 bin TL, En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film 150 bin TL, Ulusal En İyi Yönetmen 125 bin TL, Uluslararası En İyi Yönetmen 75 bin TL ödül kazanacak.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda En İyi Belgesel Film 100 bin TL, Jüri Ödülü 50 bin TL; Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Ahmet Uluçay Büyük Ödülü 100 bin TL, En İyi Ulusal ve Uluslararası Kısa Kurmaca Film 50’şer bin TL, İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü ise 40 bin TL ile ödüllendirilecek.

Yarışma başvuruları, festivalin web sitesindeki formlarla 1 Ekim 2025 Çarşamba akşamına kadar devam edecek.