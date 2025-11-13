Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding'in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunu 116 kruvaziyer gemisi ve 138.149 yolcuyla tamamladı. Bu yıl 12 kruvaziyer gemisi ilk kez Bodrum'a geldi.

MUĞLA (İGFA) - Bodrum Cruise Port, 2025 kruvaziyer sezonunu 12 Kasım'da, 634 yolcu ve 436 mürettebatıyla Palau bayraklı Astoria Grande gemisinin ziyaretiyle kapattı.

3 Nisan'da yine aynı gemiyle açılan sezonda liman, toplam 116 kruvaziyer gemisi ve 138.149 yolcuyu ağırladı. Farklı ülkelerden gelen yolcuları misafir eden Bodrum Cruise Port, lüks segmentte artan sefer sayıları ve ilk kez Bodrum'a uğrayan gemilerle dikkat çekti. Limana Bodrum-Kos hattında gerçekleşen 1.078 feribot seferi ile de 137.848 yolcu taşındı. Kış döneminde de Bodrum-Kos hattında feribot seferlerinin devam etmesi planlanıyor.

Cruise Saudi tarafından geliştirilen AROYA Cruises'a ait Malta bayraklı Aroya gemisi, 4'ü overnight olmak üzere toplam 12 sefer gerçekleştirdi. Virgin Voyages'a ait Resilient Lady ve Marella Cruises'a ait Marella Discovery 2 gemileri de her biri 12'şer seferle limanı ziyaret etti. Lüks segmentte ise Ritz-Carlton grubuna ait Evrima, Ilma ve Luminara gemilerinin yanı sıra Silversea Cruises'a ait Silver Muse ve Silver Whisper Bodrum Cruise Port'a uğradı.

Ayrıca 12 yeni gemi ilk kez Bodrum'u rotasına dahil etti ve Bodrum Cruise Port'a demirledi.

Brilliance of the Seas, Ilma, Silver Muse, Aroya, Norwegian Viva, NG Orion, Le Dumont-d'Urville, Allura, Luminara, Sh Diana, Nieuw Statendam ve Balmoral; 2025 sezonunda Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemiler arasında yer aldı. Limana ilk kez gelen gemiler, geleneksel hale gelen Bodrum Bandosu eşliğinde karşılanırken uğurlamaları ise keman dinletisiyle yapıldı.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

Bodrum Cruise Port, 2025 sezonunda yalnızca ağırladığı yolcu sayısıyla değil; sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projeleriyle de öne çıktı. 29 Eylül 2025'te Bodrum Cruise Port, Bodrum Belediyesi ve Virgin Voyages'a ait Resilient Lady gemi personelinin katılımıyla Kumbahçe Sahili'nde plaj ve deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Toplam 30 kişiyle, 2,5 saatte 350 kilogram atık toplandı.