Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2026 yılının ilk 6 ayında kent genelinde can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 8 bin 37 vakaya müdahale etti.

MERSİN (İGFA) - Mersin İtfaiyesi, yılın ilk yarısında ortalama her gün 44, her saat ise 2 vakaya müdahale ederek etkin ve hızlı hizmet anlayışını sürdürdü.

Mersin İtfaiye Teşkilatı'nın müdahale ettiği vakaların dağılımı; 2 bin 971 yangın, 649 trafik kazası, 362 su baskını, 3 bin 537 kurtarma ve 493 diğer acil durum olayları olarak kayıtlara geçti.

Gerçekleştirilen müdahaleler sonucunda 1.479 vatandaş ile 2 bin 58 hayvanın yaşamına dokunuldu. Kent genelinde 35 hizmet noktasında görev yapan Mersin İtfaiyesi, olaylara ortalama 5 dakikada ulaşarak hızlı ve etkin müdahale kapasitesini korudu.

YANGIN ÖNLEME VE EĞİTİM FAALİYETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Mersin İtfaiyesi, acil durumlara müdahalenin yanı sıra yangın risklerini azaltmaya ve afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda 2026 yılının ilk 6 ayında 3 bin 59 yangın önleme faaliyeti gerçekleştirildi. Toplumun farklı kesimlerine yönelik düzenlenen 303 eğitim ve farkındalık çalışmasıyla, toplam 29 bin 119 vatandaşa ulaşıldı.

Eğitimlerde çocuklardan kamu personeline, sanayi çalışanlarından site yöneticilerine kadar geniş bir kitleye yangın güvenliği, tahliye yöntemleri ve doğru müdahale konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca itfaiye personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla, gerçek olay ve senaryolara uygun tatbikatlar ile mesleki eğitim programları düzenlendi.

YAZ AYLARI İÇİN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI:

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları özellikle olası orman yangınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması gerektiği vurgulanırken, acil durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

Mersin İtfaiyesi; modern ekipman, sürekli eğitim ve disiplinli çalışma anlayışıyla hizmetlerini sürdürerek, kentin dört bir yanında vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapmaya devam edecek.