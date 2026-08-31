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Şampiyonada ayrıca Toprak Efe Kaynar U11 klasik yay erkeklerde Türkiye ikincisi olurken, Gökçe Nisa Öğüt ise U11 klasik yay kadınlarda üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı. Toprak Efe Kaynar ve Gökçe Nisa Öğüt'ten oluşan U11 klasik yay mix takımı, 627 puanla Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından 26-30 Ağustos tarihleri arasında Düzce Şıralık Şehir Stadyumu'nda düzenlenen şampiyona, 47 İlden 156 kulüp ve 1403 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Düzce'de gerçekleştirilen 2026 U13-U15 Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.

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