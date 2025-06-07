Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yerel oyuncuları desteklemek ve vatandaşları ücretsiz tiyatro oyunlarıyla buluşturmak için düzenlediği “10’un Yerel Tiyatro Günleri” sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Tamamen öz kaynaklarla ve kentin öz evlatlarından oluşan tiyatrocuların sahnelediği oyunlar, üç gün boyunca yediden yetmişe tüm sanatseverleri buluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - İl genelinde faaliyet gösteren yerel tiyatro topluluklarını desteklemek amacıyla “10’un Yerel Tiyatro Günleri” programını düzenleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sanatseverleri üç gün boyunca ücretsiz tiyatro oyunlarıyla buluşturdu. 31 Mayıs - 2 Haziran 2025 tarihleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen tiyatro oyunlarında seyirciler salonları doldurdu.

SALONLAR DOLDU TAŞTI

10’un Yerel Tiyatro Günleri’nde üç gün boyunca üç yetişkin iki de çocuk oyununun gösterimi gerçekleştirildi. 31 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde “Keloğlan Mutluluk Ormanında” adlı interaktif çocuk oyunu miniklere unutulmaz anlat yaşattı. Aynı gün sahnelenen Mor Cepken Kadın Tiyatrosunun “Otobüs” isimli yetişkin oyunu da seyircilerden yoğun ilgi gördü. Salih Tozan Toplantı ve Gösteri Merkezi’nde 1 Haziran Pazar günü saat 15.00’te “Arı Kardeş” çocuk oyunu ve saat 20.00’de “Türk Kadını Efsanesi” isimli yetişkin oyunu izleyicilerle buluştu. 2 Haziran Pazartesi günü ise “La Nonna” isimli yetişkin tiyatro oyunu Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde perdelerini sanatseverlere açtı. Yetişkinlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyunları, yerel yeteneklerin sahnede kendini göstermesine de fırsat tanıdı.