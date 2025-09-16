Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 16 Eylül 2025 tarihli kararnameyle adalet teşkilatında geniş çaplı bir rotasyon başlattı. Toplam bin 84 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi.ANKARA (İGFA) - HSK Birinci Dairesi’nin kararı, adli ve idari yargıda önemli değişiklikler getiriyor.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki rotasyonlar dikkat çekerken, terör, organize suçlar ve finansal suçlar alanlarında uzman savcıların yer değişiklikleri öne çıktı.

Bursa ve Antalya’da da savcı sirkülasyonu yaşanırken, terfi eden hâkimler arasında 1., 2., 3., 5. ve 6. sınıflara yükselenler yer aldı.

682 kişi adli yargı hâkim ve savcıları sınıfında, 245 kişi idari yargı hâkimleri sınıfında, 157 kişi ilk dereceye atanarak göreve başlayan isimler listesinde yer aldı.

