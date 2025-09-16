Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye sahilinde, 766 nolu parselin tapuda “arsa” olarak görünmesi, 894 nolu parselin ise hâlâ “mera” olarak kayıtlı olması vatandaşları şaşırttı. 100 metrelik kıyı kenar çizgisine rağmen sahil bandındaki 165 bin metrekarelik alanın arsa vasfına çevrilmesi tartışma yarattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da Mecidiye sahilinde yapılan tapu incelemesi, 766 nolu parselin “arsa” olarak kaydedildiğini, ancak 894 nolu parselin “mera” olarak kaldığını ortaya koydu. Daha önce mera olarak bilinen 165 bin metrekarelik alanın arsa vasfına dönüşmesi, bölgede yaşayanları şoke etti.

Vatandaşlar, doğal alanların statü değişikliğinin gerekçesini ve sürecini öğrenmek için yetkililerden açıklama bekliyor.