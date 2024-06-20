Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın Milletvekilliği döneminde üzerinde önemle durduğu Siverek içme suyu arıtma tesisi yatırımı konusunda önemli bir aşama kat edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda hızlandırılan çalışmalar kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü öncülüğünde Siverek’in 100 yıllık içme suyu problemi çözüme kavuşturuldu.ŞANLIURFA (İGFA) - Siverek ilçesi içme suyu arıtma tesisinin programına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve teknik personeller katılım sağladılar.

Teknik personeller tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a içme suyu arıtma tesisi ile ilgili sunum yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, arıtma tesisinin idari ve kontrol binası, debimetre odası, kimya, klor, jeneratör binası, ısı merkezi ve filtre odası, hızlı ve yavaş karıştırıcı durultucu flokülasyon yapısı, kum filtre, temiz su deposu, çamur yoğunlaştırma yapısı, foseptik yapısı gibi bölümleri tek tek gezerek ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol ve teknik ekipten bilgiler aldı.

BAŞKAN GÜLPINAR, “ARITILMIŞ SUYU SİVEREK HALKINA ULAŞTIRACAĞIZ”

Siverek halkına bir bayram müjdesi vermek istediklerini kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Milletvekilliğim, döneminde takip ettiğim ve en çok önemsediğim en çok haz aldığım projenin artık sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. 2014 yılında başlattığımız bu proje AK Parti ilk defa Siverek belediyesini kazandığı bir süreçte başlamıştı. Dönemin Çevre Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nu ziyaretimizde Siverek’in çok acil bir ihtiyacı olan içme suyu konusunda yardımlarını talep ettik ve sağ olsun bizi kırmadı ve o gün talimat vererek bu süreci başlattık. Tabi arada bazı aksaklıklar oldu. Özellikle şehir içi hatlar döşendikten sonra arıtma tesislerinin inşası ishale hattının inşası konusunda yüklenici firmayla yaşadığımız bazı sıkıntılar oldu ve akamete uğradı 2-3 defa ihale tekrarlandı ama bir türlü çözüm bulamadık. Nihayet 2020 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaretimizde konuyu kendisine aktardık sağ olsun hemen talimatı vererek yarım kalan sürecin tekrar başlamasını sağladı. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol’un ve ekibinin katkılarıyla beraber bugün artık olayın son safhasına gelmiş bulunuyoruz. İnşallah ham su yaklaşık bir hafta on gündür Siverek‘e veriliyor ve şimdi deneme aşamasındayız ve Allah nasip ederse yaklaşık iki ay sonra arıtma tesisi de faaliyete geçtikten sonra arıtılmış suyu barajdan gelen arıtılmış suyu inşallah Siverek halkımıza istifadesine sunacağız.” İfadelerine yer verdi.

BAŞKAN GÜLPINAR, “SUYUNA SAHİP ÇIKAN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKAR”

Şanlıurfa’nın artan nüfusuna göre çalışmalar yaptıklarının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Şanlıurfa, Türkiye’de en fazla nüfus artışı gösteren kentlerden biri olup geniş coğrafi yapısı ve yüksek kırsal nüfusuyla dikkat çekmekte bu durum aslında ilimizin altyapısının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermekte bu bağlamda etkin ve sürdürülebilir suyolu politikası geliştirebilmek için yerel yönetimler olarak bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. “Suyuna sahip çıkan geleceğine sahip çıkar” anlayışıyla hareket ediyoruz. Şanlıurfa’da içme suyu tesislerimizi baştan aşağı yenilemeye gayret edeceğiz ve bu tesislerimizin sayısını da arttıracağız. Yakın zamanda bazı hibeler oldu tabii o hibelerle ilgili geçen mecliste çok değerli ŞUSKİ Genel Müdürümüze yetki verdik. 76 milyon Euro’luk hibeyi Şanlıurfa’mızın beş ilçesinde daha önce yapılmamış bir şekilde bu altyapı ve su sorunlarını gidermek üzere bu süreci başlatmış bulunuyoruz. İnşallah yakın zamanda onların da ihalesi yapılıp faaliyete geçecektir.” Diye konuştu.

BAŞKAN GÜLPINAR “BU YATIRIM SİVEREK HALKINA BAYRAM MÜJDESİDİR”

Siverek içme suyu arıtma tesisinin ilçesin uzun yıllar su ihtiyacını karışlayacağını kaydeden Başkan Gülpınar, “ Bu tesis 100 günlük 110.000 metreküp su arıtma kapasitesine sahip olup özellikle Siverek ilçemizin içme suyunu inşallah uzun yıllar boyunca karşılayacak çok önemli bir yatırımdır. Milletvekilliğim boyunca en fazla önem verdiğim proje ve yatırımlardan biri buydu. Aslında çok güzel bir bayram hediyesi ve bayram müjdesi olarak da Siverek halkımıza bunu duyurmak istiyorum. Tesisin inşaatı sırasında altı (6) tane yeni depo altı (6)tane terfi istasyonu ve 41.000 metre yani 41 km uzunluğunda ishale hattı yapılmıştır. Bu altyapı çalışmaları sayesinde 390 metre yükseklikte bulunan ilçeye Siverek’imize inşallah bu suyun ulaşması sağlanacaktır. Tesis şu anda test aşamasında günlük 15.000 metreküp su ilçemize vermeye başlamıştır. En geç 2 3 ay içinde 0 kapasiteyle bu tesisimiz faaliyete geçmiş olacak tesisin bu günkü fiyatlarla yaklaşık değeri özellikle bunu vurgulamak istiyorum 1.600.000.000 TL yani yaklaşık eski parayla bir milyar altı yüz trilyon TL maliyeti var. Hakikaten Siverek‘in belki de AK PARTİ hükümeti döneminde aldığı en büyük yatırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a özellikle teşekkürlerimi arz ediyorum.” Sözlerine yer verdi.

BAŞKAN GÜLPINAR, “76 MİLYON EURO’LUK HİBE SURUÇ, HALFETİ, BİRECİK BOZOVA’DAKİ PROJELERE KATKI SAĞLAYACAK”

Şanlıurfa’nın 13 ilçesine adil bir hizmet anlayışı ile hizmet edeceklerinin altını çizen Başkan Gülpınar, “ Suruç ve Birecik’te içme suyu arıtma testislerimiz aynı şekilde bitmek üzere bozova içme suyu arıtma tesisi sanırım ihale aşamasında 76 milyon Euro’luk hibenin de önümüzdeki günlerde hem Bozova Birecik, Halfeti, Suruç gibi ilçelerimiz de yeni projelerin yapılması için bizlere çok büyük katkısı olacak. Biz Büyükşehir belediyesi olarak 13 ilçemize de adil bir hizmet anlayışıyla diğer altyapı ve kalkınma projelerimizi de sürdüreceğiz. Bu vesileyle içme suyu arıtma tesisimizi özellikle ilçemizde Siverek’imize bize hayırlı olmasını diliyor ben hepinize de saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum tekrar hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa'da kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak adına çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, su kaybının önüne de geçebilmek ve su tasarrufunu sağlamak adına birçok ilçede projelerini yürütüyor. DSİ Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü içme suyu arıtma tesisi çalışmalarına aralıksız devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü bugün Siverek İlçesinde bulunan içme suyu arıtma tesisinin 15 bin metre küplük içme suyu bölümünü ilçe merkezine iletildi.