Ailesi birlikte İstanbul’a tatildeyken kaybolan, Down sendromlu 10 yaşındaki Amina Hubers, İETT şoförünün dikkati sayesinde bulundu. Yaşananlar sonrası Amina’nın ailesi kaptan Erol Özdoğan’a ve İETT’ye teşekkür etti.İSTANBUL (İGFA) - Almanya’da yaşayan 10 yaşındaki Amina Hubers, tatil için ailesi ile İstanbul’a geldi. Down Sendromlu Amina, sabah ailesi uyurken otelden tek başına dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi uyandığında panikle durumu polise haber verdi.

İETT ŞÖFÖRÜ DURUMU HEMEN FARKETTİ

Bu sırada İETT’nin 6 numaralı Üsküdar - Esatpaşa / Harem otobüse binen Amina Hubers, şoförün dikkati sayesinde hemen fark edildi.

Durumu polise haber veren İETT Şoförü Erol Özdoğan, yolcuları başka bir otobüse transfer ederek, polis gelene kadar Amina’ya otobüste eşlik edip ve ailesine ulaştırılmak üzere Amina’yı polise teslim etti.

AİLEDEN İETT’YE TEŞEKKÜR

Yaşananlar sonrası Amina’nın ailesi (Anne Halide Hubers ve ablası) bugün, İETT’nin Üsküdar Peronları’na gelerek kaptan Erol Özdoğan’a ve İETT’ye teşekkür etti.