ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede ve ulusal seviyede aranan toplam 10 suçlunun yurtdışından Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan B.Ö., S.B., E.G., R.D., T.Ö.A., D.Ö., Y.A. ve ulusal düzeyde aranan E.F., A.Ç., N.Ş. isimli kişiler, Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'tan ülkeye iade edildi.

Operasyon, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, istihbarat birimleri, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları, TEM Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütüldü. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yapılan iş birliği sayesinde kaçak şahısların izine ulaşıldı.

Suçluların işledikleri suçlar arasında; organize suç örgütüne üye olma, kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ticareti, taksirle adam öldürme, terör örgütüne üye olma, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yer aldı. Bakan Yerlikaya, 'Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.