Üsküdar'da bir sürücünün aracının önünü kesip saldırgan tavırlar sergileyen K.Ü., polis ekiplerince yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayı duyurduğu açıklamasında yeni Trafik Kanunu Teklifindeki ağır yaptırımları hatırlatarak, 'Trafik güvenliğini tehlikeye atanlara gereğini yaparız' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar'da bir sürücünün trafikte başka bir aracın yolunu kesip saldırı amacıyla araçtan inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin görüntülerin yayılmasının ardından şüpheli K.Ü. kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Gereği yapıldı' açıklamasını yaptı.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİNDE İLK KEZ YER ALAN MADDE

Bakan Yerlikaya, olay üzerinden 'Yeni Trafik Kanunu Teklifi'nde ilk kez yer alan ağır yaptırımları hatırlattı. Buna göre, saldırı amacıyla araçtan inip yolu kapatan sürücülere 180 bin TL idari para cezası, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması, aracın 60 gün trafikten men edilmesi öngörüldüğünü anımsattı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1989678722400604326

Bakan Yerlikaya, mevcut kanunda bu tür davranışların sadece 'Saygısızca araç kullanmak' kapsamında değerlendirilip 993 TL (erken ödeme 744 TL) ceza verildiğini hatırlatarak, yeni düzenlemenin caydırıcılığı artıracağını vurguladı.

'TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATANLARA MÜSAMAHA YOK'

Yerlikaya açıklamasında 'Trafik düzenini bozmak, yolu kapatmak ve araçtan inip vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez. Bu davranışlar hem trafik güvenliğimizi hem de toplum huzurunu tehdit ediyor.' ifadelerine yer verdi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi ve 'Biz gereğini yaparız' sözünü yineledi.