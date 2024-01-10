10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler kutlandı. İyi Parti  Bayrampaşa Belediye Başkan Aday Adayı Hülya Durmuş Teker Adapark Sevgi Cafe’de Gazetecilerle buluştu. Ekibiyle birlikte bölgenin önde gelen basın mensupları ile biraraya gelen Hülya Durmuş Teker , 10 Ocak Gazeteciler Günü 'da pasta keserek Gezeteciler gününü kutladı. 
10 ocak gazeteciler günüEkran Resmi 2024-01-13 22.06.58
Bölgenin ilk yayın kuruluşlarından ve bölgede etkili olan Basın Mensuplardan Aydınses Gazetesi Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni  Murat Aydın, Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazetelerin Kurucusu Yılmaz Birinci, Tünaydın Gazetesi Koordinatörü Sinan Erdoğdu, Aktüel Gazete Dergi ve Tv İmtiyaz Sahibi Osman İslamkatıldı.
10 ocak gazeteciler günüEkran Resmi 2024-01-13 22.07.19
10 Ocak Gazeteciler Günü'nde biraraya gelen basın mensupları da verilen davetle biraraya gelip sopbet edip hasret giderme fırsatı buldu.
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