10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler kutlandı. İyi Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Aday Adayı Hülya Durmuş Teker Adapark Sevgi Cafe’de Gazetecilerle buluştu. Ekibiyle birlikte bölgenin önde gelen basın mensupları ile biraraya gelen Hülya Durmuş Teker , 10 Ocak Gazeteciler Günü 'da pasta keserek Gezeteciler gününü kutladı.
Bölgenin ilk yayın kuruluşlarından ve bölgede etkili olan Basın Mensuplardan Aydınses Gazetesi Kurucu ve Genel Yayın Yönetmeni Murat Aydın, Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazetelerin Kurucusu Yılmaz Birinci, Tünaydın Gazetesi Koordinatörü Sinan Erdoğdu, Aktüel Gazete Dergi ve Tv İmtiyaz Sahibi Osman İslamkatıldı.
10 Ocak Gazeteciler Günü'nde biraraya gelen basın mensupları da verilen davetle biraraya gelip sopbet edip hasret giderme fırsatı buldu.