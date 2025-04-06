Sakarya Büyükşehir Belediyesi,ilçelere kazandırılacak 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahalarının yapımı için ihaleye çıkıyor. Başkan Alemdar, “Tarihi spor yatırımlarımızın ilk adımını atıyoruz. Nisan ayı içerisinde yeni tesislerin yapımı için ihaleyi gerçekleştireceğiz. İlçelerimize kazandıracağımız tesislerle gençlerimizi sporla buluşturacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa süre önce müjdesini paylaştığı spor yatırımları için yeni bir gelişmeyi duyurdu. Alemdar, 10 futbol, 10 voleybol ve basketbol sahasının yapımı için Nisan ayı içerisinde ihaleye çıkacaklarını açıklayarak, gençlere yeni spor tesisleri kazandırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Spor altyapısı güçleniyor

Gençlerin sporla bütünleşmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve Sakarya’nın tarihinde olduğu gibi bayrağı temsil eden en başarılı sporcuların yuvası olması için Alemdar’ın öncülüğünde yapılan girişimler bir bir tamamlanarak şehre kazandırılacak.

Yatırım desteği

Ankara-Sakarya arasında mekik dokuyan Başkan Alemdar son ziyaretinde,Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndangençlik merkezleri, kapalı spor salonları ve spor alanlarını için yatırım desteği aldığını açıklamıştı.

10 farklı bölgeye basket ve futbol sahası

4 ilçeye kapalı spor salonları ve gençlik merkezi projesinin yanı sıra 10 futbol, 10 voleybol ve basketbol sahası ile her ilçede bir spor tesisi kazanmış olacak.

Bunun yarı sıra Sakaryaspor’un altyapısının eğitim gördüğü, binlerce gencin sporla buluştuğu Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde sentetik çim zeminler yenilenecek.

“Nisan ayında ihaleye çıkıyoruz”

Sakarya’nın gençlerinin en iyi imkânlarla spor yapması için çalıştıklarını belirten Başkan Yusuf Alemdar, “Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her platformda belirtiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler'de kapalı spor salonları ve Arifiye'ye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezinin yanı sıra gençlerimizin rahatça spor yapabilecekleri 10 yeni futbol, 10 basketbol ve futbol sahası kazandırmak için nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun” dedi.