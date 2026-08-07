TÜVTÜRK'ün desteğiyle ilk kez düzenlenen Anadolu Dostluk Rallisi'nde Ege ve Batı Anadolu etabını tamamlayan ralli, beşinci durağı olan Pamukkale'ye ulaştı.

İSTANBUL (İGFA) - TÜVTÜRK ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen Anadolu Dostluk Rallisi'nin ilk yarısı tamamlandı. 2 Ağustos'ta İstanbul Sultanahmet'ten başlayan ve Türkiye'nin kültürel zenginliklerini sosyal fayda ile buluşturan ralli; 2 Ağustos'ta Çanakkale, 3 Ağustos'ta Akçay, 4 Ağustos'ta Efes ve 5 Ağustos'ta Dalyan duraklarının ardından 6 Ağustos itibarıyla Pamukkale'ye ulaştı.

Çoğunlukla klasik araçların yer aldığı ralli, geçtiği her şehirde yerel kültürle buluşarak yolculuğunu sürdürüyor.

Anadolu Dostluk Rallisi, 7 Ağustos'ta Olimpos, 8 Ağustos'ta Konya, 9 Ağustos'ta Niğde, 10 Ağustos'ta Kapadokya ve 11 Ağustos'ta Aksaray duraklarının ardından 12 Ağustos'ta Ankara'da sona erecek. Anadolu'nun farklı coğrafyalarını bir araya getiren bu özel rota boyunca katılımcılar, kültürel keşif ve sosyal etkiyi odağına alan yolculuğa ikinci yarıda da devam edecek.

İYİLİK DURAKLARINDA KEYİFLİ BULUŞMALAR GERÇEKLEŞTİ

Klasik rallilerden farklı olarak tasarlanan Anadolu Dostluk Rallisi, her şehirde sosyal sorumluluk faaliyetlerini odağına alarak ilerliyor. Organizasyon; valilikler, yerel yönetimler ve sahadaki kamu kurumlarının katkılarıyla her durakta daha fazla kişiye ulaşarak 'iyilik durakları' yaklaşımını büyütüyor.

Bu kapsamda katılımcılar; Çanakkale'den Balıkesir Edremit'e uzanan rotada Altınoluk, Güre, Akçay ve Edremit güzergâhında ve Muğla Dalyan'dan Denizli'ye uzanan rotada sosyal fayda odaklı buluşmalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, öncelikle TÜVTÜRK istasyonlarını ziyaret ederek hazırlanan hediyeleri teslim aldı. Ardından öğrenciler ve çocuklarla bir araya gelerek hediyeler takdim edildi. Ralli araçları bölgedeki çocukların yoğun ilgisiyle karşılanırken, öğrencilerle keyifli anlar paylaşıldı. Program kapsamında ayrıca huzurevleri ziyaret edilerek huzurevi sakinleriyle bir araya gelindi; samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmada katılımcılar ve büyükler arasında sıcak paylaşımlar yaşandı.

TÜVTÜRK'ün trafik güvenliği alanındaki uzmanlığıyla desteklenen Anadolu Dostluk Rallisi, zamanında yapılan araç muayenesinin ve düzenli araç bakımının uzun yollarda güvenli sürüşün en önemli unsurlarından olduğuna dikkat çekiyor. Katılımcılar, yolculuk boyunca yaptıkları paylaşımlarla da trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturuyor.