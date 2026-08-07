Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da düzenlenen Konya Bisiklet Festivali ilk gününde büyük ilgi gördü.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kalehan Ecdat Bahçesi'nde düzenlenen Konya Bisiklet Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Festivalin ilk gününde çocuklardan yetişkinlere her yaştan katılımcı, bisiklet kültürünü eğlence, spor ve teknolojiyle buluşturan etkinliklerde bir araya geldi.

Etkinlik alanlarını doldurarak festival heyecanına ortak olan katılımcılar; bisiklet deneyim alanları, çocuk atölyeleri, dijital etkinlikler, sahne ve parkur gösterileri ile sosyal sorumluluk alanlarında keyifli vakit geçirdi.

Günün sonunda gerçekleştirilen drone gösterisi ile su perdesi ve bisiklet video mapping gösterileri de festivale görsel zenginlik kattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bisiklet Festivali'nin başta çocuklar olmak üzere her yaştan insana hitap eden özel etkinliklere sahne olduğunu belirterek, bisiklet temalı etkinliklerin yanında; drone gösterileri, su perdesi video mapping uygulaması ve bisiklet video mapping gösterilerinin festivale renk kattığını söyledi. Başkan Altay, tüm Konyalıları ve çevre şehirlerden misafirleri Konya Bisiklet Festivali'ne davet etti.

KONYALILARDAN BİSİKLET FESTİVALİNE TAM NOT

Aileleriyle birlikte festival alanını ziyaret eden Konyalılar ve farklı şehirlerden gelen misafirler, çocuklara ve yetişkinlere yönelik hazırlanan etkinliklerin festival atmosferini daha da zenginleştirdiğini ifade etti.

Gün boyunca farklı etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdiklerini belirten katılımcılar, Konya'da böyle organizasyonların artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan atölyeler ve deneyim alanlarının ilgi çekici olduğunu kaydeden katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Resmi açılışı bu akşam 20.30'da gerçekleştirilecek festival, 9 Ağustos'a kadar 16.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bisiklet Festivali'nde; çocuklara yönelik atölyeler, bisiklet deneyim alanları, sahne ve parkur etkinlikleri, dijital deneyim alanları, akrobasi gösterileri, bisiklet enstalasyonları ve sosyal sorumluluk alanları yer alıyor. Festival kapsamında 15 dijital atölye, 35 farklı atölye etkinliği ve 17 farklı konseptte bisiklet enstalasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.