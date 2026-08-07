Türkiye'nin en uzun yelken haftası 14. TAYK - Eker Olympos Regatta, Kalamış açıklarında gerçekleştirilen J70 sınıfı yarışlarıyla deniz üzerindeki heyecanı başlattı. İstanbul'u 10 gün boyunca yelken sporunun merkezine dönüştürecek organizasyonun ilk gününde 9 tekne yarıştı.

İSTANBUL (İGFA) - 14. TAYK - Eker Olympos Regatta, 7 Ağustos'ta Kalamış açıklarında başlayan J70 yarışlarıyla denizle buluştu.

Organizasyonun ilk gününde, J70 sınıfında mücadele eden 9 tekne sezonun en iddialı etaplarından biri için aynı parkurda rüzgârla yarıştı. J70 sınıfında, rüzgârı arkasına alan tekneler üç etap sonunda sıralamayı belirledi.

Gün boyunca yapılan üç yarış sonrasında genel sıralama birincisi Onur Ererdağ liderliğindeki 'Team Nautique Yachting' takımı oldu.

Alp Doğuoğlu'nun dümenciliğindeki 'Ada JR' ikinci, Ahmet Eker dümenciliğindeki 'Eker Kaymak' takımı ise üçüncü oldu.

J70 sınıfındaki mücadele, 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde Kalamış açıklarında yapılacak yarışlarla devam edecek.

7 AĞUSTOS - J70 SINIFI 1. GÜN SIRALAMASI

Tekne Adı Dümenci

1. Team Nautique Yachting Onur Erardağ

2. Ada JR Alp Doğuoğlu

3. Eker Kaymak Ahmet Eker

4. Happyhour JR Erman Ayvaz

5. Izocam Racing Team Deniz Çınar

6. MAYK Batu Özonur

7. Eker Dip&Chips Nevra Eker

8. On The Rockss Nil Deniz

9. NTS Danışmanlık Behiye Savaşkan