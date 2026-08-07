Gebze Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Alperen Tokgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - KBB'nin düzenlediği organizasyonda gösterdiği üstün performansla şampiyonluğa uzanan Alperen Tokgöz, Gebze'nin gururu oldu. Şampiyonluğuyla Akdeniz Oyunları vizesini alan milli sporcu, ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.

Serbest stil 97 kilogram kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan başarılı sporcu, elde ettiği dereceyle Akdeniz Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Gebze Belediyesi olarak spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası turnuvada şampiyon olarak Akdeniz Oyunları'na katılma hakkı kazanan sporcumuz Alperen Tokgöz'ü ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, Akdeniz Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Başarılarının devamını diliyorum.' dedi.