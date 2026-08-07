Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesindeki ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon buluşması Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kulüp yönetimi, teknik ekip ve sporcuların bir araya geldiği buluşmaya Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, takım antrenörü Inessa Korkmaz ile takım oyuncuları katıldı.

Yeni sezonun tüm takım için hayırlı olmasını dileyen antrenör Inessa Korkmaz, oluşturulan kadroya güvendiğini söyledi. Korkmaz, sezon öncesi değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'Sakatlıksız bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Her sezon gittikçe zorlaşıyor. İyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Yeni transferlerimiz var, geçen seneden de kızlarımız var. İyi performans göstereceklerine inanıyorum. Hedefimiz her zamanki gibi yüksek. Sezon içinde görmek lazım. Yarışacağımız rakiplerimiz de güçlü.'

Takımın her geçen sezon büyüdüğünü belirten Korkmaz, altyapıdan yetişen sporcuların yanı sıra farklı kulüplerden transfer edilen oyuncuların da kadroya katıldığını dile getirdi. Korkmaz, 'Küçüklüğünden beri bizimle olan kızlarımız var. Fenerbahçe'den transfer ettiğimiz oyuncumuz var. Farklı farklı yerlerden takımımıza dahil olan arkadaşlarımızla büyüyoruz' diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Özcan Yılmaz, yeni sezonda Antalya ve Muratpaşa'yı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi. Kadro yapılanmasında Antalyalı genç sporculara öncelik vermeyi amaçladıklarını belirten Yılmaz, geçen sezon Birinci Lig'e katılım kararının son anda kesinleşmesi nedeniyle kadro kurmakta zorlandıklarını ifade etti.

Takım kaptanı Nisanur Bulut da yeni takım arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek sezonu sakatlıksız, huzurlu ve başarılı bir şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Yeni sezonun ilk buluşmasında takıma katılan oyunculara hediyeler takdim edilirken sezonun başlangıcı pasta kesilerek kutlandı.