Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yaz Kur'an Kursları'nda eğitim alan kız öğrencilerin sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Kızlar Dart Turnuvası başladı.

KONYA (İGFA) - Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen organizasyona 14 cami ve Kur'an kursundan toplam 539 kız sporcu katılıyor. Turnuvanın ilk aşamada eleme müsabakaları camiler ve Kur'an kurslarında yapılırken, genel sıralamada ilk 32'ye giren sporcular final etabında mücadele etme hakkı kazanacak.

Final müsabakaları, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.00'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Nihat Gün Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 11.00'de düzenlenecek ödül töreniyle ise dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verilecek.

Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon ile yaz Kur'an Kursları'nda eğitim alan öğrencilerin dostluk, kardeşlik ve fair play ruhu içerisinde spor yapmaları teşvik edilirken, öğrenciler arasında sosyal dayanışmayı güçlendirme ve gençlerin sportif faaliyetlere katılımını yükseltmek hedefleniyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz Kur'an Kursları'nda eğitim gören öğrencilerin sadece manevi yönden değil, sosyal ve fiziksel açıdan da gelişimlerini önemsediklerini belirterek, 'Yaz Kur'an Kurslarımız, çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle buluştuğu önemli eğitim ortamlarıdır. Biz de Karatay Belediyesi olarak bu süreci sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu turnuvalar, öğrencilerimizin hem keyifli vakit geçirmelerine hem de centilmenlik, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Bizim için en büyük kazanım; çocuklarımızın sporla iç içe, kardeşlik duyguları içerisinde güzel hatıralar biriktirmeleridir. Spor yapan, paylaşmayı bilen ve değerlerine bağlı bir neslin yetişmesi en büyük hedeflerimizden biridir. Bu anlayışla çocuklarımızın her alanda gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.