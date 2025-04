Akdeniz Belediyeler Birliği ev sahipliğinde 18-20 Nisan tarihlerinde düzenlenen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.ANTALYA (İGFA) - “Çevre ve teknoloji” temalı fuarın açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, fuarın; teknolojik gelişmelerin takip ve kullanımı kapsamında mahalli idarelere yol gösterecek, ulusal ve uluslararası değişim ve işbirliğine fırsat vereceğini söyledi.

Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı, Anfaş Fuar Merkezi’nde 10’uncu kez kapılarını açtı. Akdeniz Belediyeler Birliği’nin ev sahipliğinde Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle 10’uncusu gerçekleştirilen Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılış törenine CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Kaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Adana Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanları, esnaf odaları, ticaret odaları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

FUAR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Fuarın açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olarak görev yaptığı süre içerisinde birincisini 14-17 Nisan 2010 tarihlerinde başlatılan fuarın uzun bir süre yapılmadığını belirtti. Başkan Böcek, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı görevine yeniden gelmesinin ardından fuarın kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, “Fuarın tekrar yapılmasını Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte planlamıştık. Bugün açılışta aramızda olamayan Ekrem İmamoğlu’na, Antalya’mızdan Silivri’ye selam olsun” dedi.

BELEDİYECİLİK İNSANLARIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAKTIR

Belediyeciliğin insan yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirten Başkan Böcek şöyle konuştu: “6 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak açıkça söyleyebilirim ki; belediyecilik, sadece beton yapmak, inşaat yapmak, imar planları yapmak değildir. Belediyecilik, insanların yaşamını kolaylaştırmaktır. Doğumundan yaş alana kadar iyi günde, kötü günde her zaman vatandaşının yanında olmaktır. Yerelden kalkınma, çevre duyarlılığı, akıllı şehirler, iklim değişikliği, afet yönetimi, dirençli kentler, sosyal belediyecilik ve kültürel mirasın korunması gibi çok yönlü çalışmayı gerektirir” dedi.

SEMPOZYUMDA ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINACAK

Kamu hizmetleri içinde yerel yönetim faaliyetlerinin, kapsamı ve niteliği bakımından farklı bir konuma sahip olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Düzenlediğimiz bu fuar; ülkemizin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayan, teknolojik gelişmelerin takip ve kullanımı kapsamında mahalli idarelere imkânlar sunan, ulusal ve uluslararası değişim ve işbirliğine fırsat veren, başarısını kanıtlamış bir ihtisas fuarıdır. Ayrıca, marka haline gelmiş olan City Expo Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı katılımcı firmalara; iş ağını genişletme, pazar araştırması, sektörel gelişmeleri takip edebilme ve yerel yönetimlerle biraraya gelme fırsatı sunmaktadır” dedi. Başkan Böcek, fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler sempozyumu aracılığıyla, çevre korumada teknolojinin rolü, yenilikçi yaklaşımlar, çevre politikaları, yerel yönetimlerin ve ilgili paydaşların çevre korumadaki rolleri gibi güncel ve önemli konuların ele alınacağını belirtti.

BAŞKAN KARALAR KEYFİ UYGULAMALARI ELEŞTİRDİ

Açılışta Adana Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar da bir konuşma yaptı. Karalar, konuşmasında keyfi uygulamalarla görevden alınan belediye başkanlarının yanında olmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Ben de Ekrem kardeşimin yerine başkan vekili seçildiğim için umut ediyorum, bekliyorum ve inanıyorum ki Ekrem Başkan bir an önce özgürlüğüne kavuşur ve benim şu anda işgal ettiğim koltuğu ona seve seve teslim ederim. Belediyeler birliği başkanı olarak hangi ilde, hangi beldede, nerede olursa olsun keyfi uygulamalarla görevden alınan her belediye başkanının, her meclis üyesinin yanında olacağım. Biz milletin oyuyla seçilen hiçbir belediye başkanının görevden almasını istemeyiz, şiddetle karşı çıkarız. Eğer bir vatandaşın, bir belediye başkanının işlediği bir suç varsa yargılandıktan ve o suçun kesinleşmesinden sonra kanun gereği ne yapılması gerekiyorsa yapılmasına elbette kimsenin bir lafı, bir itirazı olmaz. Ama sanki kaçacakmış gibi çağrıldığında ifade vermeye gelmiyormuş gibi ondan kaçıyormuş gibi bir uygulamayla gece karanlığında yığınla polisle evlerini basıp onları incitecek şekilde bir muameleyle gözaltına almak doğru bir uygulama değildir. İnşallah Türkiye yakın gelecekte bunlardan kurtulacak, biz kurtaracağız” dedi.

TEKNOLOJİYİ YAKALAMAK GEREKİYOR

Yapay zeka, dijitalleşme ve teknoloji açısından dünyanın farklı bir yöne evrildiğine dikkat çeken Karalar, “Şehirde oturan insanlar rahat, konforlu bir yerde oturmak istiyorlar dolayısıyla belediye başkanlarının işi giderek zorlaşıyor. Gelinen süreçte Muhittin Başkanın söylediği gibi artık sadece yol yapmak, sadece altyapı yapmak yetmiyor. Teknolojiyi, akıllı zekayı yakalamak ve zamana ayak uydurmak, işlerin daha kolay yapılmasını, kentlerin daha konforlu olmasını ve insanların o taleplerini karşılamak gibi bir görevlerimiz var. Bugün küresel ısınma iklimle karşı karşıya kaldığımız zorluklar ve tehlikeler de önümüzde koskoca bir çözüm dağı gibi görünüyor” dedi. Karalar, tüm bunların çözümü için ortak aklın önemine değinerek, 10.City Expo – Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı’nın bu anlamda önemli bir yol haritası sunacağına değindi.

BELEDİYE BAŞKANLARI FUARI GEZDİ

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 10. Antalya City Expo- Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Antalya Büyükşehir Belediye ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, konuklarla beraber fuarı gezdi, katılımcılarla sohbet etti. Başkan Böcek Antalya Büyükşehir Belediyesi standında belediye iştiraki ALDAŞ’ın kent mobilyaları üretiminde kullanılan 3D yazıcıyı tanıttı, ANTSU başta olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Böcek, ziyaretçilere turunç ve incir reçeli ikramında bulundu.