Yoğun tempoda çalışanlar için 2, 3 gün de olsa kısa tatiller ilaç gibi gelir; hem zamanda hem bütçede tasarruf yapmanızı sağlar. Temmuz ayında yine bir uzun hafta sonu var; 1 gün izin alarak 4 gün tatil mümkün.İSTANBUL (İGFA) - 12-15 Temmuz’u birleştiren uzun hafta sonu için 3 ve 4 gecelik turlara talep artışı gözleniyor. Bu tarihlerdeki rezervasyonların yüzde 60’ını yüzme turları oluştururken, özellikle Budva, Kızıldeniz, İtalya ve Yunanistan turları öne çıkıyor. Balkanlar ve Benelüx ülkeleri de tercih edilen rotalar arasında yer aldı.

Online seyahat platformlarının verilerine göre yurt dışı turları 79 Euro’dan başlayan seçeneklerle tatilcilerin tercihleri arasında yer alıyor. ,

Kısa tatili kişi başı 3 bin 239 TL’den başlayan kültür turlarıyla veya yakın rotalarla değerlendirmek isteyenler de var.

İşte 1 gün izin alınarak 4 güne varan uzun hafta sonu tatili için öne çıkan seyahat rotaları....

EN GÜZEL ADALAR BİZİM ADALAR

İstanbul’dan yalnızca birkaç saat uzaklıktaki Çanakkale’nin iki muhteşem adası Bozcaada ve Gökçeada’nın en güzel zamanlarından biri. 3 günlük ada turunda Ayazma Plajı’nda denize girilebileceği gibi Assos Athena Tapınağı’nı gezebilir, Gökçeada’nın Rum mahallelerinde dolaşıp alışveriş yapabilirsiniz. Bu rotaya Ayvalık ve Cunda’nın dahil olduğu turlar da mevcut.

MANASTIRDAN VADİYE YAYLALAR YAYLALAR

İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlerden de katılabileceğiniz Samsun İlk Adım Anıtı ile başlayan Karadeniz Turları kısa tatil için iyi bir alternatif. Bu turlarla Trabzon, UNESCO mirasında yer alan Sümela Manastırı, Rize ve kimlikle geçebileceğiniz Batum’u ziyaret edebilirsiniz. Macera sevenler için Fırtına Deresi’nde rafting mutlaka denenmeli.

Yaz sıcağında serin kalarak, 4 gün boyunca yeşili doya doya hissedeceğiniz Karadeniz turları kişi başı 17 bin liradan başlıyor.

DENİZ İSTEYENE DENİZ GÖL İSTEYENE GÖL

Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan, eşsiz Salda Gölü ve beyaz cennet Pamukkale Travertenleri’ni kapsayan 3 günlük turlar hem kültürle hem deniz ve doğayla sizi buluşturuyor. Çeşme ve Alaçatı’nın da yer aldığı, yüzme molalarının da olduğu keşif odaklı bu kültür turu kişi başı 3 bin 999 liradan başlıyor.

VİZESİZ KIBRIS VE KOLAY VİZELİ CRUİSE ROTALARI

Uzun hafta sonu tatili yapmak isteyenlerin popüler tercihi olan Kıbrıs’ta tatil, gecelik kişi başı 11 bin 700 TL ’den başlıyor. Beş yıldızlı her şey dahil konforuyla pasaportsuz, vizesiz tatil yaparak sanatçıların konserleriyle eğlenebilir, deniz ve güneşle dinlenme fırsatı yakalanabiliyor.

Kolay vize ile Türkiye limanlarından bir cruise gemisine binebilir; Yunanistan’ın birçok adasını gezebilirsiniz.

Beş yıldızlı otel konforundaki gemi ile 3 günlük Samos turu için kişi başı taban fiyat 233 Euro. Yeşil pasaportu veya Shengen vizesi olanlar için daha kapsamlı turlara sahip Mikonos, Santorini gibi adaları keşfedebileceğiniz cruise turları ise 469 Euro’dan başlıyor.

79 EURO’YA HAFTA SONU KOMŞU’YA

Yeşil pasaport ya da vizesi olanlar için otobüslü günübirlik ya da konaklamalı Yunanistan turları da oldukça cazip.

79 Euro’dan başlayan turlarda Thassos, Halkidiki ‘de yüzme turu yapabilir ya da Dedeağaç, Selanik gibi ikonik şehirlerde Yunan kültürünü keşfedebilirsiniz.