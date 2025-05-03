İzmir Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen “1. Çiğli Kitap Günleri”, coşkulu bir açılışla kapılarını açtı. Gün boyunca minikler; heykel ve çizim atölyelerinde yaratıcılıklarını konuşturdu, yüz boyama etkinlikleriyle renklenirken, dans gösterileri, buble show ve Ondanse ekibinin performanslarıyla unutulmaz anlar yaşadı. Etkinliğin sunuculuğunu ise 10 yaşındaki Nehir Ulusan üstlendi.İZMİR (İGFA) - Akvaryum Kafe ve Restoran da gerçekleşen açılışa, İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, eşi Gamze Yıldız, oğulları Can Ali ve Aren ile birlikte katıldı. Etkinlikte belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Çiğlili vatandaş da yerini aldı. Kitap stantlarını tek tek gezen Başkan Yıldız, çocuklarla birlikte heykel atölyesinde keyifli anlar yaşadı.

Başkan Yıldız: “Bu yola çocukların hayal gücü için çıktık”

Açılış konuşmasında bu etkinliğin İzmir’de bir ilk olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, bundan duyduğu mutluluğu aktardı. Başkan Yıldız, “Bugün burada, Çiğli Belediyesi olarak gururla hayata geçirdiğimiz 1. Çiğli Kitap Günlerinin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğu içindeyiz. Bu etkinlik, yalnızca kitaplarla buluştuğumuz bir gün değil; aynı zamanda hayallere yolculuk ettiğimiz, dostluklar kurduğumuz, yaratıcılığımızı sergilediğimiz bir buluşma noktasıdır. Küreselleşen dünyada çocuklarımız ekranlara hapsolmuş durumda. Oysa çocukluk; koşmak, oynamak, üretmek ve hayal kurmak demektir. İşte tam da bu nedenle, Çiğli’de çocuklarımıza yalnızca eğlenebilecekleri değil, aynı zamanda öğrenebilecekleri, keşfedebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir alan açmak istedik. Bugün burada başlayan bu özel yolculuk, onların içindeki sanatçıyı, yazarı, çizeri, düşünürü ortaya çıkarmak için tasarlandı. Kitap Günlerimiz süresince; heykel, drama, ritim karikatür ve çizim atölyeleriyle çocuklarımız ellerini kullanarak üretmenin tadını çıkaracak. Dans gösterileriyle eğlenecek, yüz boyama etkinliklerinde rengarenk birer kahramana dönüşecekler. Ama en önemlisi, kitaplarla iç içe olacaklar. Çünkü biz biliyoruz ki kitap okuyan bir çocuk, düşünen bir birey, güçlü bir geleceğin emanetçisidir. Belediyemiz çocuklarımızın evidir, etkinliğimizin bu ilk yılında bizleri onurlandıran çok değerli yazar ve çizerlerimiz de var. Onlara, edebiyatımıza ve çocuklarımızın hayal dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Bu sadece bir başlangıç. Amacımız Çiğli’yi çocukların gülümseyerek büyüdüğü, sanatla, edebiyatla, doğayla iç içe bir yaşam alanına dönüştürmek. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliği daha da büyütecek, daha fazla çocuğa, daha fazla hayale dokunacağız” ifadelerini kullandı.

Çocuk Edebiyatının ustalarına Çiğli’de saygı duruşu

Etkinlik kapsamında edebiyatın önemli isimlerine de ödüller takdim edildi. Çocuk edebiyatının güçlü kalemi Feyza Hepçilingirler’e Onur Ödülü, üretken yazarlığıyla tanınan Mavisel Yener’e Emek Ödülü, çizerler Hicabi Demirci ve Mustafa Yıldız’a ise Çizgi Ödülü verildi. Törende konuşan Hepçilingirler, “Çocuklarımızı ekranlara hapsettik ama dışarıda böyle büyülü bir dünya var. Bu etkinlik onlara gerçek hayatın ne kadar renkli olduğunu hatırlatacak,” sözleriyle duygularını paylaştı. Mavisel Yener ise, “Bu ödülü daha mutlu çocuklar adına alıyorum,” diyerek çocuk yazınına verilen değerin önemine dikkat çekti. Hicabi Demirci ve Mustafa Yıldız da çocukların hayal gücünü destekleyecek bu festivalin devamını diledi.

Çocuklar soracak, Başkan Yıldız yanıtlayacak

Kitap Günleri kapsamında bu akşam saat 18.00’de Başkan Yıldız bir kez daha çocuklarla buluşacak. “Çocuklar Soruyor, Başkan Yanıtlıyor” etkinliğinde minikler merak ettiklerini doğrudan Başkan’a soracak. Çiğli Kitap Günleri, 6 Mayıs’a kadar eğlenceyi, öğrenmeyi ve edebiyatı bir araya getirmeye devam edecek.

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