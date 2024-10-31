Beyza Alkoç’ın kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan "0000 Kilometre" filminin galası önceki gece Zorlu PSM’de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Başrolleri Derya Pınar Ak, Ahmet Haktan Zavlak, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür’ün paylaştığı filmin gala gecesine sanat camiasından da ilgi büyüktü.

Geçtiğimiz yıl en fazla gişe yapan filmlerin başında yer alan "3391 Kilometre" filminin devamı niteliğindeki "0000 Kilometre" filmini Fulya Özcan senaryolaştırdı, Deniz Enyüksek çekti.İstanbul, İzmir ve Paris’te çekimleri tamamlanan ve 1 Kasım’dan itibaren sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak olan filmin ekibi gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Böcek Films, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile gerçekleştirilen film, A 90 Pictures’in dağıtımı ile sinema izleyicisi ile buluşacak.

- "Çok sıcak bir film yaptık"

Yönetmen Deniz Enyüksek, serinin ikinci filmi olduğunun altını çizerek, "Beyza Hanım'ın kurduğu, kitaptaki o çok güzel dünyanın devamını yapmaya çalıştık. İçimize sinen bir film oldu. Çok sıcak bir film yaptık. Çok emek verdik. İçimize çok sindi. Umarım bunun karşılığını sinemada göreceğiz." dedi.

Kitabı kaleme alan Beyza Alkoç da çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Bu ikinci film uyarlamam. İkinci kez yaşıyorum bu heyecanı ama ilk seferde olduğu gibi çok heyecanlıyım. İlkinde bir mesafe ilişkisini işlemiştik. Mesafelere rağmen İzmir ve Ege'nin kavuşup kavuşamayacağını, başarıp başaramayacağını işlemiştik. İkincisinde, mesafeler yokken bunu başarıp başaramayacaklarını işleyeceğiz. Umarım izleyen herkes çok sever. Umarım okurlarım, kitapta buldukları güzel aşkı, film uyarlamamızda da bulsun."

Sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan filmin konusu şöyle:

"İzmir ve Ege '3391 Kilometre'yi aşmış, Paris’te birlikte bir hayat kurmuştur. Fakat gelen bir telefonla her şey değişir. İzmir ve Ege’nin arasına yeniden mesafeler girecek, her şeye en baştan başlamaları gerekecektir. Hayat onları savurup, yollarını tekrar aşklarının başladığı İzmir’de kesiştirecektir. İzmir ve Ege’nin yıldızlarla dolu hikayesi devam ederken, artık aralarındaki Sıfır Kilometre ile hayatın acı-tatlı sürprizlerine birlikte göğüs gerebileceklerdir. Fakat yeniden, dokunamamanın, istediğinde yanında olamamanın, kısacası bir uzak mesafe aşkının gerçeklerinin hayatlarına dönmesi uzun sürmeyecektir."