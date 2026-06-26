Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Ziynet Sali, müzik kariyerine bir kilometre taşı daha ekledi. Tarzı, tavrı ve hit şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı sanatçı, merakla beklenen yeni teklisi 'Yeniden' ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Tamer Mustafa imzası taşıyan, düzenlemesi ise Gökberk Çırakoğlu tarafından yapılan 'Yeniden', yazın dikkat çeken pop şarkıları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

Peş peşe yayınladığı başarılı projelerle müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Ziynet Sali, yeni şarkısının heyecanını konser maratonuyla da taçlandırıyor.

Sanatçı, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Paribu Vadi Açıkhava Konserleri kapsamında sahne alarak 'Yeniden'i ilk kez canlı olarak seslendirecek.

Hem yeni şarkısıyla hem de yoğun konser programıyla yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapan Ziynet Sali, 'Yeniden' ile dinleyicilerine duygusal ve enerjik bir yaz şarkısı sunuyor.

Yeni çalışma, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.