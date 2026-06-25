Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun durağında sahne alan birbirinden özel sanatçılar, müzikseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Festivalin beşinci akşamında sahne alarak Samsunlu sevenleriyle buluşan, Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Kıraç, eşsiz bir performans sergiledi.

SAMSUN (İGFA) - Kıraç, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde müzikseverlerle bir araya geldi.

Festival kapsamında Batı Park'ta düzenlenen konserde şarkılarını seslendiren Kıraç, kendine özgü yorumu ve efsanevi şarkılarıyla Samsunlulara festival coşkusunu yaşattı.

Sahneye çıktığı ilk andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Kıraç; 'Ayşem' ve 'Yıllar Sonra' gibi popüler şarkıları başta olmak üzere sevilen şarkılarını alanı dolduran kabalığın eşliğiyle birlikte seslendirdi. Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Kıraç, Batı Park'ta keyif dolu bir geceye imza attı.