Ünlü sanatçı Emrah, Londra’dan start aldığı dünya turnesine tüm hızıyla devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Dinleyicilerinin çok özlediği ve büyük ilgi gösterdiği Emrah konserinin biletleri günler öncesinden tükenmeye devam ediyor.

Özel uçakla dünya turnesi yapması ve turne standartları ile çok konuşulan ünlü sanatçı, ilk konserinde çocuklarına anı olması için onlarla birlikte bir şarkıda birlikte sahne almıştı.

Her fırsatta yine çocuklarıyla zaman geçirmek için özel uçağı ile çocuklarının yanına giden ünlü sanatçı Emrah, Londra, Belçika, Frankfurt, Stockholm konserleri ile Avrupa’yı fethetmeye devam ederken, şimdi de Amsterdam, Dubai, Amerika Los Angeles, Amerika Texas Houston, Canada Toronto, Canada Vancouver, yeni yılın ilk aylarında da Azerbaycan ve İran konserinde de müzikseverlerle buluştuktan sonra dünya turnesini tamamlayacak.