Keçiören Belediyesi Konservatuvarı tarafından düzenlenen yıl sonu gösterisi, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bir yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından sahneye çıkan öğrenciler, sergiledikleri performanslarla izleyicilerin beğenisini topladı. Salonu dolduran sanatseverler, öğrencilerin sahne performanslarını alkışlarla destekledi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi Konservatuvarı sorumlusu İlkim Eylül İlk yaptığı konuşmada, konservatuvar eğitimlerinde kendilerine ve öğrencilere destek veren Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Programa belediye yöneticileri, öğrenci aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Müzik dolu bir akşam yaşandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda çocuk korosu, piyano, keman, bağlama, perküsyon, ud ve kanun branşlarında eğitim gören öğrenciler sahne aldı. Gecede ayrıca Gençlik Orkestrası ve Güzel Sanatlara Hazırlık Grubu da sahne alarak repertuvarlarında yer alan eserleri seslendirdi. Her branşın eğitmenleri, toplu olarak icra edilen eserlerde orkestraya şeflik yaparken, öğrencilerin sergilediği başarılı performanslar izleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı yıl sonu gösterisi, öğrencilerin emeklerini sergileme fırsatı bulduğu ve sanatın birleştirici gücünün hissedildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.