Başrollerini Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak’ın rol aldığı, Beyza Alkoç’un ‘Sıfır Kilometre’ adlı kitabının sinema uyarlamasının çekimlerine başlandı ve hemen ardından ilk teaser yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) -Geçtiğimiz sezon, yine kitaptan beyazperdeye uyarlanan ‘3391 Kilometre’ ile gişede rekor üstüne rekor kıran filmin devamı niteliğindeki ‘0000 Kilometre’ de yine sinema izleyicisinin beklentisini karşılayacak.

Böcek Film, Mgx Film ve Plaza yapım ortaklığı ile gerçekleşen, Beyza Alkoç’un çok satanlar kitabı arasında yer alan ‘Sıfır Kilometre’yi Fulya Özcan senaryolaştırdı. Deniz Enyüksek’in yönetmenliğinde çekimleri devam eden filmin kadrosunda Ak ve Zavlak’ın yanı sıra Gülin İyigün, Cavit Çetin Güler, Murat Danacı, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül, ve Anıl Özgür yer alıyorlar.

Sinema izleyicisinin bu sezon büyük merakla beklediği filmin çekim setinden ilk kareler ve ilk teaser ise yapım şirketi tarafından paylaşıldı. Filmin sıkı takipçileri tarafından büyük bir beğeni ile karşılanan ilk görüntülere yorum yağdı. İzleyicisinin yoğun beklentisinin olduğu yapımın çekimleri İstanbul, Paris ve İzmir’de tamamlanacak.

Çekimleri, prodüksiyonu, oyunculukları ve senaryosuyla bu sezon da adından çok söz ettirecek olan ‘0000 Kilometre’, 1Kasım 2024’ten itibaren A90 Pictures’in dağıtımı ile sinema izleyicisi ile beyazperdede buluşacak.