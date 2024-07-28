Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde inşa edeceği yaya üst geçidinin çalışmalarına devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Yayaların rahat, güvenli ve engelsiz bir ulaşım sağlayabilmesi için kent genelinde pek çok üst geçit inşa eden Büyükşehir Belediyesi, yaya üst geçitlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, Türk Edebiyatının fikir ve düşünce adamı şair Sezai Karakoç’un ismini taşıyacak olan yaya üst geçidinin inşasına devam ediyor. Gölcük Donanma Mahallesi’nde D-130 Karayolu üzerine yapılan yaya üst geçidi için köprü ayak ve merdivenlerin temel imalatı sürüyor. Üst geçit modern ve estetik yapısı ile bölgeye değer katacak.

AYAKLARIN TEMELLERİ ATILIYOR

Bölgeye kazandırılacak olan modern yaya üst geçidi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya üst geçidinin iki ayağı ve iki merdiveni için temel atma işleri gerçekleştiriyor. Ayrıca çalışma dahilinde 300 metrelik istinat duvarının 120 metrelik kısmı yapıldı. Yayalar için asansörlü, güvenli, rahat ve engelsiz bir ulaşım sunacak olan çelik yaya üst geçidinin üretim imalatı ise atölye ortamında gerçekleştiriliyor.

Gölcük D-130 Karayolu üzerine inşa edilen üst geçide Türk edebiyatı ve fikir dünyamızın kutup yıldızı Sezai Karakoç’un ismi verilecek. İnşasına devam edilen üst geçit, Donanma Mahallesini Topçular Mahallesi’ne bağlayarak yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçişini sağlayacak. Çelik köprü için bin 750 metreküp kazı yapılacak. Çalışma kapsamında bin 120 metreküp C30 beton, 93 ton donatı, 72 ton çelik, 2 adet asansör ve güvenli geçiş için kamera konulacak. Çalışmalar sırasında üst geçitten dolayı etkilenen elektrik hatları ve askeriye içerisinde bulunan demir direk deplase edilecek.