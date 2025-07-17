Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda hafta boyunca etkisini artıracak olan yüksek hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, etkisini artıracak olan kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşlara önemli bir uyarı yayınladı.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklıkların ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtildi.

Açıklamada olası orman yangınlarına karşı da vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması gerektiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, artan sıcaklıkların ciddi sağlık riskleri ve yangın riski oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışan vatandaşlar için riskin daha büyük olduğu ifade edildi.

YANGIN RİSKİ YÜKSEK SEVİYEDE

Yetkililer vatandaşların11.00 ve 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları, serin ve gölge alanlarda bulunarak güneş çarpması ve tansiyon yükselmesi gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca sıcaklık artışına bağlı olarak yangın riskinin de kritik seviyeye ulaştığı belirtilerek, özellikle ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, cam şişe ve kırıklarının yangına sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada anız yangınlarına da dikkat çekilerek, rüzgârın etkisiyle kontrolden çıkan anız yangınlarının ormanlık alanlara sıçrayarak büyük felaketlere yol açabileceği ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların şüpheli bir duman ya da yangın fark etmeleri durumunda, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları gerektiğini de hatırlattı.