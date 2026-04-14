Zonguldak Belediyesi, kentin doğal güzelliklerini korumak ve yeşil alanları artırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ZONGULDAK (İGFA) - Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, kentin çeşitli noktalarında batı ladini fidanlarını toprakla buluşturuyor.

Dört mevsim yeşil kalan, soğuğa dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla bilinen batı ladini fidanları, kent estetiğine katkı sunarken gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefini destekliyor.

DAHA YEŞİL BİR ZONGULDAK İÇİN

Zonguldak'ta, bu kimliği daha da güçlendirmek için yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor. Belediye yetkilileri, 'Daha yeşil, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Zonguldak için fidan dikim çalışmalarımız sürecek' mesajını verdi.