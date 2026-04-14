Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli geçiş noktalarından köprülerde yürüttüğü bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

Tokmaklıdere Köprüsü, Pamukova-Geyve bağlantı yolu ve 303. Cadde'de sıcak asfalt serimiyle ulaşım daha güvenli ve güçlü hale geldi. Yeni sezonda ise birçok kritik geçiş hattı asfalt konforuyla buluşacak.

ÖNEMLİ GEÇİŞ NOKTALARI:

Bir yandan alternatif güzergâhlar kazandıran Büyükşehir, diğer yandan mevcut yollarda bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor.

5 MAHALLEYE ULAŞIMI SAĞLAYAN KÖPRÜ

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin kırsalına bağlanan önemli geçiş noktalarına dokunuşlar yaptı. Geçtiğimiz yıl asfalt konforuna kavuşan Söğütlü Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent, Kantar ve Sıraköy mahallelerine ulaşımı sağlayan Tokmaklıdere Köprüsü'nde de önemli bir çalışma yapıldı.

Pamukova-Geyve arasında zamanla deforme olan ve ekonomik ömrünü dolduran bağlantı yolu asfaltla yenilenerek güvenli hale getirildi.

KARAMAN DEVLET HASTANESİ'NE HIZLI ULAŞIM

Karaman Mahallesi'nin önemli ulaşım akslarından biri olan 303. Cadde'de ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki köprüde de yol güvenliğini artıran bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ GÜZERGAHLARDA İŞLEM BAŞLIYOR

Öte yandan Büyükşehir, Alparslan Türkeş Caddesi, 32. Sokak, Sivritepe Caddesi, Hanlıköy-OSB bağlantı yolu, Erenler Zübeyde Hanım bağlantı yolu ve Yazlık Kavşağı alternatif yolunda yakında asfalt işlemine başlayacak.

Bu çalışmalarla birlikte ulaşım altyapısı büyük oranda güçlenecek.