Aksiyondan animasyona, korkudan komediye kadar önemli yapımların gösterim yaptığı yeni yapımlar, sinemaseverlerle buluştu. İşte sinemaseverlerin beklediği vizyona giren yeni filmler...

İSTANBUL (İGFA) - Vizyona giren filmler arasında yeni yapımlarından Star Wars: Mandalorian ve Grogu (Star Wars: The Mandalorian and Grogu), Oflu Hoca 6: Define, Süper 1 Takım, Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, Yolcu (Passenger), Külkedisi: Üç Dilek (Three Wishes for Cinderella), Manyak, Christopherlar (The Christophers) ve Nirvanna the Band the Show the Movie sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

22 MAYIS CUMA VİZYONUNUN ÖNE ÇIKANLARI

Jon Favreau'nun yönettiği Star Wars: Mandalorian ve Grogu, Star Wars evrenini tekrar sinema perdesine taşıyor. İmparatorluk'un yıkılmasının ardından galakside düzeni sağlamaya çalışan Yeni Cumhuriyet, hâlâ tehdit oluşturan savaş lordlarıyla mücadele ederken Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun yardımına başvurur. Baba-oğul benzeri bağları giderek güçlenen ikili, galaksinin kaderini etkileyebilecek tehlikeli bir görevin ortasında bulur kendini.



Özgür Bakar'ın yönettiği Oflu Hoca 6: Define, serinin alışıldık absürt mizahını bu kez bir define macerasıyla buluşturuyor. Kapanmak üzere olan bir öğrenci yurdunu kurtarmaya çalışan Oflu Hoca, İdris'in eline geçen Pontus hazinesine ait haritayla kendini beklenmedik bir serüvenin içinde bulur.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Süper 1 Takım, hayal gücüyle gerçeğin iç içe geçtiği eğlenceli bir süper kahraman hikâyesi sunuyor. Varol Abi'nin icat ettiği çizgi film makinesiyle canlanan dünyada Birol, köyde geçireceğini sandığı sıradan yaz tatilinin aslında gizli kahramanlarla dolu bir maceraya dönüştüğünü keşfeder.



Orhan Bal imzalı Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot, Ormanya'da geçen duygusal ve eğlenceli bir animasyon macerası anlatıyor. Bilim insanı Palaz Efendi'nin yaptığı robot Ruzi'nin tanıtım sırasında kaybolması, Kehribar ve Boncuk'u heyecanlı bir arayışa sürükler. Film, teknoloji ile dostluk arasındaki ilişkiyi sıcak bir dille ele alırken küçük izleyicilere sorumluluk ve empati mesajları veriyor.



André Øvredal'in yönettiği korku filmi Yolcu (Passanger), ıssız bir yolda tanık olunan kazanın ardından başlayan doğaüstü bir kâbusu konu alıyor. Karavanlarıyla seyahat eden bir çift, 'Yolcu' adı verilen görünmez ve durdurulamaz bir varlığın peşlerine düştüğünü fark eder. Yolculuk ilerledikçe kaçış yolları kapanır ve hayatta kalma mücadelesi giderek daha klostrofobik bir hâl alır.



Klasik masalı farklı bir yorumla ele alan Külkedisi: Üç Dilek (Three Wishes for Cinderella), , genç Külkedisi'nin kaderini kendi seçimleriyle şekillendirdiği bir hikâye sunuyor. Üç dilek hakkı kazanan Külkedisi, yalnızca bir prensin kalbini değil, kendi özgürlüğünü de kazanmanın yollarını arar.



Martín Mauregui'nin yönettiği Manyak, yaşlı bir kadının çevresiyle kurduğu rahatsız edici ilişkiler üzerinden ilerleyen karanlık bir psikolojik gerilim sunuyor. Gündelik hayatta küçük huzursuzluklarla başlayan olaylar, geçmiş sırların açığa çıkmasıyla giderek daha tekinsiz bir hâl alır.



Steven Soderbergh imzalı Christopherlar (The Christophers), yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir ailenin bastırılmış duygularını ve sırlarını merkezine alıyor. Aile buluşması, geçmişte saklanan gerçeklerin gün yüzüne çıkmasıyla hızla bir hesaplaşmaya dönüşür. Ian McKellen ve Michaela Coel'in performansları, filmin duygusal gerilimini güçlendiriyor.



Matt Johnson'ın yönettiği Nirvanna the Band the Show the Movie, absürt mizahı ve zaman yolculuğunu bir araya getiren enerjik bir anlatı sunuyor. Büyük çıkış hayali kuran Matt ve Jay, yanlış giden bir plan sonucu kendilerini 2008 yılında bulur. Gerçek ile kurgu arasında gidip gelen film, başarısızlık korkusu, dostluk ve hayaller üzerine eğlenceli ama kaotik bir yolculuk vadediyor.