Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’nde kaldırımda seyreden motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. Motosiklette yolcu olan sürücünün eşi, kimlik göstermeyip polise fiziki ve sözlü mukavemette bulununca Polis Merkezi’ne götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü, olayla ilgili Polis Başmüfettişi görevlendirdi.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, 27 Eylül Cumartesi akşamı Zonguldak Gazipaşa Caddesi’nde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, bir motosikletin kaldırımda seyrettiğini tespit ettiğini açıkladı.

Motosiklet sürücüsüne trafik kurallarını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanırken, olay sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan ve sürücünün eşi olduğu belirlenen kişi, polise kimlik ibraz etmediğine dikkati çekilerek, şahsın, görevli ekiplere fiziki ve sözlü mukavemette bulunması üzerine kademeli zor kullanılarak Polis Merkez Amirliği’ne götürüldüğü belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, olayın detaylı incelenmesi için Polis Başmüfettişi görevlendirdiğini duyurdu.