Türkçe pop müziğin güçlü ve zarif sesi Ziynet Sali, kariyerinde bir kilometre taşı daha eklemeye hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Müzik dünyasında yıllardır hit şarkılarla adından söz ettiren Sali, şimdi de Mabel Matiz imzalı yeni bir şarkıyla dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Bugüne kadar ‘Kalbim Tatilde’, ‘Bana da Söyle’, ‘Ağlar mıyım? Ağlamam’ gibi şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran sanatçı, yeni çalışmasıyla da yine listelerin zirvesini zorlayacak.

Ziynet Sali’nin her şarkısında aşıkların diline dolanan duygusal sözler ve aşk teması yeni parçasında da güçlü bir şekilde kendini gösteriyor.

Bu kez Mabel Matiz’in söz ve müziğini üstlendiği şarkıda, iki önemli ismin güç birliği dikkat çekiyor. Sali’nin etkileyici yorumu ve Matiz’in eşsiz müzikal dokunuşları bir araya gelerek dinleyicileri derinden etkilemeye hazırlanıyor.

Mabel Matiz’in her detayıyla yakından ilgilendiği şarkının prodüksiyonunu da üstlenmesi, bu çalışmanın müzikal kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

Stüdyoda yoğun bir tempoyla hazırlanan yeni şarkı, müzikseverler tarafından heyecanla bekleniyor.