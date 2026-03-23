ROKETSAN, SAHA EXPO 2024'te tanıttığı L-OMTAS füzesinde test sürecini başarıyla tamamladı. Yüksek hassasiyetli sistem, seri üretim hattında hız kesmeden ilerliyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından ROKETSAN, tanksavar füze sistemi L-OMTAS'a ilişkin yeni bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

İlk kez SAHA EXPO 2024'te görücüye çıkan sistemin, gerçekleştirilen başarılı test atışlarının ardından seri üretim sürecine tam kapasiteyle geçtiği bildirildi.

L-OMTAS, sahip olduğu lazer güdüm teknolojisi sayesinde hedefi yüksek hassasiyetle vurma kabiliyeti sunarken, zırh delici tandem harp başlığı ile modern zırhlı araçlara karşı etkili bir çözüm olarak öne çıkıyor. Sistem, özellikle sahadaki operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirildi. ROKETSAN yetkilileri, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen bu tür sistemlerin Türk savunma sanayiinin gücünü artırdığını vurgularken, L-OMTAS'ın sahadaki etkinliğiyle güvenlik güçlerine önemli katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti.